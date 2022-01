Christian Neff – Impfskeptiker verzichtet auf höchstes Amt der Stadt St. Gallen

Er wäre am 11. Januar 2022 zum Präsidenten des St. Galler Stadtparlaments gewählt worden.

Christian Neff habe seinen Rücktritt von sich aus entschieden. «Er folgte dabei seinem Prinzip, politischen Fragen, die seine Person betreffen, reflektiert zu überlegen und ohne Rücksicht auf verschiedenartige Interessen zu treffen», schreibt die SVP-Fraktion in einer Medienmitteilung am Montagnachmittag. Die SVP-Fraktion habe den Rücktritt kommentarlos akzeptiert, sich mit der Neubesetzung des Präsidiums auseinandergesetzt und sich entschieden, Jürg Brunner für das Amt vorzuschlagen.

2G wäre mittlerweile kein Problem mehr

Das Präsidium des Stadtparlaments nimmt jeweils viele repräsentative Aufgaben wahr und nimmt somit an diversen Veranstaltungen teil. Weil Neff nicht geimpft ist, gab es im November teilweise Bedenken über die Wahrnehmung der Pflichten als «höchster Stadt-St. Galler». Diese konnten jedoch überwunden werden und einer Wahl zum Präsidenten des Stadtparlaments am 11. Januar stand nichts mehr im Wege. Zumal eine 2G-Pflicht für Neff kein Problem mehr gewesen wäre: Er erkrankte Ende Jahr an Corona und ist somit nun genesen.