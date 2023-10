Christian Wohlwend droht nach heftigem Wutausbruch eine Strafe

1 / 8 Ajoie-Trainer Christian Wohlwend zeigte gegen Fribourg einen Wutausbruch sondergleichen. Jonathan Vallat/freshfocus Nun wurde gegen den 46-Jährigen ein Verfahren vonseiten der Liga eröffnet. freshfocus Wohlwend hatte sich lauthals mit Fribourg-Trainer Christian Dubé ausgetauscht. Jonathan Vallat/freshfocus

Darum gehts Ajoie-Trainer Christian Wohlwend tickte gegen Fribourg komplett aus.

Nun wurde gegen den 46-Jährigen ein Verfahren vonseiten der Liga eröffnet.

Fribourg und Langnau haben hingegen Grund zur Freude.

Ein Trainer tickt aus, eine Legende wird geehrt, ein Verteidiger überrascht: Das gab an diesem Wochenende in der National League zu reden.

Wutausbruch könnte Folgen haben

Es war die Szene des Wochenendes, ja wohl die Szene der Saison bisher: Ajoie-Trainer Christian Wohlwend tobte auf der Bank in Richtung seines Kontrahenten aus Fribourg Christian Dubé. Minutenlang schrie der 46-Jährige in Richtung Gästebank und richtete dabei gleich mehrfach ein «Verp*** dich» in Richtung Gottéron-Trainer Christian Dubé. Zudem imitierte Wohlwend immer wieder ein weinendes Baby. Der Bündner ist für seine Wutausbrüche bekannt, dieser war aber extrem heftig und der erste bei seinem neuen Verein. Doch der 46-Jährige findet, die Medien hätten diesen Vorfall «herrlich inszeniert».

«Es war nicht so, dass nur ich gebrüllt habe, Dubé war genauso beteiligt. Das ging zwischen uns hin und her», sagte er im «Blick». Doch die Kamera habe nur ihn aufgenommen und den Kanadier dann gezeigt, als sich dieser wieder ruhig zeigte. Wieso es zu diesem Ausbruch gekommen ist, behält Wohlwend für sich, er meinte nur, Dubé habe einfach gebrüllt.

Dafür beschuldigte Wohlwend Dubé auf andere Art und Weise. Der Fribourg-Coach habe stets Einfluss auf die Schiedsrichter nehmen wollen und habe Strafen für Ajoie-Spieler gefordert. Dubé hat sich bisher zu den Vorkommnissen nicht geäussert.

Am Montagnachmittag teilte die Liga mit, dass gegen Wohlwend ein ordentliches Verfahren eröffnet wurde. «Wohlwend ist am Samstagabend durch despektierliche Gesten gegenüber Christian Dubé, Headcoach von Fribourg Gottéron, aufgefallen», schreibt die Liga in einer Mitteilung. Welche möglichen Sanktionen gegen den Ajoie-Trainer verhängt werden, sei es eine Sperre und/oder eine Busse, wird wohl in den nächsten Tagen kommuniziert werden.

Sprunger machte sein tausendstes Spiel

Nicht nur in Ajoie (3:1) hatte Leader Fribourg am Freitag zu feiern. Am Samstag ehrten die Drachen «ihren» Julien Sprunger. Der 37-Jährige machte beim 3:1 im Zähringer Derby gegen den SC Bern sein tausendstes Spiel in der National League – alle absolvierte der Captain seit 2002 für Gottéron. Gegen den SCB gelang Sprunger jedoch kein Scorerpunkt.

Fribourg gewann dafür das sechste Spiel in Serie und grüsst weiterhin von der Tabellenspitze. Weil die ZSC Lions am Sonntag gegen den HCD verloren, bleibt Gottéron auch nach Verlustpunkten Leader.

Verteidiger mit super Airhook-Goal

Kloten hatte am Freitag doch etwas überraschend 4:2 in Biel gewonnen. Am Samstag waren die SCL Tigers zu Gast und man durfte davon ausgehen, dass die Zürcher ihre gute Form gegen die Emmentaler bestätigen würden. Dem war nicht so, der Gast gewann 3:0. Speziell erwähnenswert ist dabei das 1:0 von Samuel Erni in der 13. Minute.

Der 32-jährige Ostschweizer zeigte einen sogenannten Airhook. Dabei lud er sich hinter dem Tor von Juha Metsola den Puck auf die Schaufel, fuhr ums Tor und schoss ein – kein so schlechter Move für einen Verteidiger, der noch nie mehr als drei Tore in einer National-League-Saison erzielte.

Der berühmteste Airhook in der Schweiz war wohl der von Thomas Déruns. Der Servette-Stürmer zeigte diesen im Playoff-Final gegen den SC Bern 2010. Den Titel der Berner konnte der Nati-Spieler damit aber nicht verhindern.

Soll Wohlwend bestraft werden? Ja, er soll mindestens eine Spielsperre erhalten. Ja, eine Geldstrafe braucht es mindestens. Ich weiss es nicht. Nein, das wäre übertrieben. Ich will nur die Resultate sehen.