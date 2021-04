Luca Hänni - «Christina kann wirklich vieles, aber singen gehört nicht dazu»

1 / 8 Am 16. April hat Luca Hänni den Dance-Track «Durch die Nacht» veröffentlicht. Instagram/lucahaenni1 Es ist bereits seine zweite Single in einem Monat. Zuvor releaste er das Liebeslied «Wo warst du» für seine Liebste, Profitänzerin Christina Luft. Instagram/lucahaenni1 Seit vergangenem Jahr pendelt der Schweizer zwischen Bern und Köln hin und her. Instagram/lucahaenni1

Darum gehts Luca Hänni hat gerade seine neue Single «Durch die Nacht» releast.

Vor drei Wochen erst hat er «Wo warst du», einen Liebessong für seine Freundin Christina Luft, veröffentlicht.

Wir haben mit dem Berner Sänger über seine neue Single und die schlimmste Aftershow-Party seines Lebens gesprochen.

Luca, ist deine neue Single «Durch die Nacht» eine Hommage an das Nachtleben, das gerade auf Eis liegt?

Der Song funktioniert natürlich auch super im Ausgang, aber was ich persönlich damit rüberbringen wollte, ist das Gefühl, einfach wieder rausgehen zu wollen, frei zu sein. Für manche bedeutet das, im Restaurant schön essen zu gehen, für andere im Club zu feiern.

Wann bist du das letzte Mal bei Morgengrauen aus einem Club getorkelt?

Tatsächlich mit 18 oder so, also schon länger her – jesses, schon fast zehn Jahre! Das waren noch Zeiten, als man sich darauf einstellen musste, nach dem Ausgang erst wieder mit dem ersten Morgenzug nachhause zu fahren.

Wie stehts mit Aftershow-Partys?

Etwa vor vier Jahren an den Echo Awards habe ich meine schlimmste Aftershow-Party aller Zeiten erlebt. Dort haben wir so richtig gefeiert – und der Flieger ging danach schon um acht Uhr morgens los. Das würde ich mir heutzutage nicht mehr zutrauen (lacht).

Wieso? So alt bist du mit deinen 26 also noch nicht.

Ich bin einfach nicht so der klassische Club-Gänger, obwohl ich sehr gerne tanze. Was ich aber mittlerweile super finde: Im Sommer am Nachmittag zu feiern. Es ist schön warm, man kann draussen sein, Musik machen, Fleisch auf den Grill schmeissen – das ist mehr mein Ding. Und am Abend kann man trotzdem beizeiten ins Bett gehen und ist am nächsten Tag wieder zwäg!

Die Idee zum Track kam dir mitten in der Nacht an einem Küchentisch. Hast du häufig in solch scheinbar banalen Situationen kreative Einfälle?

Nein, das war sogar das erste Mal, dass mir ein Song so zugeflogen ist. Ich habe mir Instrumentals des Produzenten-Teams Sunlike Brothers angehört und hatte bei einem Track sofort eine Melodie im Kopf – das passiert eigentlich recht selten. Ich habe sie dann aufgenommen, noch schnell meine Freundin für ein knackiges «Ladidada» eingespannt und schon war das Demo fertig.

Stammen die Background-Vocals auf dem Song also von deiner Freundin Christina Luft?

Jein. Wir haben ihre Stimme dann wieder gemutet und jemand a nderen das «Ladidada» einsingen lassen . Christina kann wirklich vieles , aber singen gehört nicht dazu. Sie machts aber gern und das ist auch gut so: W enn wir zum Beispiel zusammen Auto fahren , ist russische Party angesagt . Sie hört russische Musik und ich verstehe zwar nichts , singe a ber trotzdem immer mit ihr mit.

Im Video zu «Durch die Nacht» tanzt du eng mit einer anderen Frau, die ausnahmsweise mal nicht deine Liebste ist. Spielt Eifersucht bei euch eine Rolle?

Nein , s o wie sie jobmässig als Profitänzerin mit anderen Leuten tanzt, mache ich das in meinen Videos oder Auftritten. Natürlich mit gesunde m M e nschenve rstand, so dass es dann im Endeffekt einfach schön aussieht . Und schlussendlich wissen wir ja , dass wir uns beide fest lieben und glücklich miteinander sind. Es ist dann mehr so, dass sie mich anspornt , meine Tanzschritte richtig a uszuführen – und w ehe ich mache dabei einen Fehler!