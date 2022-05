Christina Luft veröffentlicht einen Privatchat mit Luca Hänni 

Luca Hänni und seine Liebste, «Let’s Dance»-Profitänzerin Christina Luft, chatten wie die frisch Verliebten. Das beweist ein Whatsapp-Chatverlauf, den das Paar auf Instagram veröffentlicht. «Liebe unsere Nachrichten», schreibt die Profitänzerin zum Screenshot. Mit dem Post gibt das frisch verlobte Paar auch ein Detail aus ihrer Beziehung preis – nämlich, wie Christina ihren Ehemann in spe abgespeichert hat: Wenn Hänni seinen Schatz via Handy kontaktiert, erscheint der Kosename «Schatzelito» auf dem Bildschirm der Tänzerin.

Viel Amore in den Ferien

Die vergangenen Tage verbrachten die Turteltauben in Italien. Während des Kurztrips liessen sie es sich gut gehen. «Danke Italien für zwei Tage Pasta und Amore», schreibt Christina auf Instagram. Dabei scheinen sie sich für eine abgeschiedene Bleibe, umgeben von viel Grün und mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Landschaft entschieden zu haben – Zweisamkeit garantiert.

Erst Mitte Januar verkündeten sie die frohe Botschaft, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen zu wollen. Nach rund zwei Jahren zusammen gab das Paar bekannt, dass sie bald heiraten werden. Kurz zuvor verkündeten sie, ein gemeinsames Zuhause in der Umgebung von Bern gekauft zu haben – der Einzug ist in knapp einem Jahr geplant.