Christina Luft zieht zu Luca Hänni in die schöne Schweiz

1 / 8 Seit gut eineinhalb Jahren führen Luca Hänni (26) und Christina Luft (31) eine Beziehung auf Distanz: Er lebt im Kanton Bern, sie in Köln. Instagram/christinaluft Das wird sich nun bald ändern, denn die Profitänzerin wird zu Luca in die Schweiz ziehen. Sie suchen momentan «im Raum Bern» ein Haus, verrät Christina in einer Instagram-Fragerunde. Instagram/christinaluft Christina verbringt bereits jetzt viel Zeit in der Schweiz und schätzt die Ruhe hier. Danach sucht sie auch bei ihrem neuen Zuhause: «Wir brauchen etwas Grün und viel Licht, weil wir so viel unterwegs sind, zum Abschalten.» Instagram/christinaluft

Darum gehts Luca Hänni und Christina Luft haben entschieden, wo sie sich ein gemeinsames Zuhause suchen werden.

Bislang pendelte das Paar zwischen Köln und Bern.

Nun möchten Luca und Christina zusammen in ein Haus mit «etwas Grün und viel Licht» ziehen.

Dafür lässt die Profitänzerin Deutschland hinter sich.

Seit sich Christina Luft (31) und Luca Hänni (26) Anfang 2020 in der deutschen TV-Show «Let’s Dance» kennen- und lieben gelernt haben, pendelt das Paar zwischen ihrem Zuhause in Köln und seiner Heimat in Bern. Damit soll nun aber endlich Schluss sein: Luca und Christina wollen Nägel mit Köpfen machen und endgültig zusammenziehen.

Wandert der ESC-Star nun nach Deutschland aus oder wird die Schweiz um eine Bewohnerin reicher? Wie Christina am Mittwoch preisgibt, hat die Schweizer Idylle gesiegt. «Jaaa… ich werde umziehen», so die Profitänzerin in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Followerinnen und Followern. Sie und Luca würden aktuell «in der schönen Schweiz im Raum Bern» ein Haus suchen. Und Christina hat auch schon genaue Vorstellungen: «Wir brauchen etwas Grün und viel Licht, weil wir so viel unterwegs sind, zum Abschalten.»

Umzug kein Problem für «Let’s Dance»

«Garten oder Terrasse» und eine helle Glasfront soll das neue Zuhause deshalb haben. Gefunden haben Luca und Christina das passende Haus aber leider noch nicht. «Aktuell habe ich noch meine Kölner Wohnung bis wir das perfekte Häuschen endlich haben», erklärt sie in ihrer Insta-Story.

Für ihr dauerhaftes Engagement bei «Let’s Dance» wird der Umzug in die Schweiz kein Problem sein, versichert Christina ihren Fans. Sie werde «natürlich» auch weiterhin in der Show, die aus Köln gesendet wird, mitmachen können. «Warum denn auch nicht? Wir kommen alle aus den unterschiedlichsten Ecken. Hamburg, Berlin, Wien… Und ich eben dann entweder aus Köln oder Bern», so Christina. Momentan befindet sich «Let’s Dance» ohnehin in der Staffelpause.

Christina gefällts in der Schweiz

Christinas Posts zum geplanten Zusammenziehen mit Luca zeigen: Die Profitänzerin freut sich auf ihren Umzug in die Schweiz. Auch wenn sie bei Luca zu Besuch ist, teilt sie immer fleissig Eindrücke auf ihrem Instagram-Profil. Bootfahren auf dem Thunersee, Wandern in den Bergen, Baden in der Aare – Christina lässt sich nichts entgehen.

Luca wohnt momentan noch in einer Wohnung im Kanton Bern. Fürs Einrichten des ersten gemeinsamen Zuhauses haben er und Christina dort bereits geübt: Letzten Sommer haben sie zusammen Wände gestrichen und natürlich herzige Pärli-Bilder vom Projekt auf Instagram gepostet. Sobald das Paar das perfekte Haus gefunden hat, dürfen sich Fans sicher auf weitere Heimwerker-Einblicke freuen.

