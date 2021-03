Die 24-jährige US-Amerikanerin Christine Engelhardt aus Philadelphia wurde am Spring Break in Miami (USA) mutmasslich unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und umgebracht.

Die Verkäuferin in einem Pizza-Takeaway reiste alleine nach Miami. Am Donnerstag wurde die junge Frau tot und halbnackt im Hotelzimmer aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Polizei verhaftete wenige Tage später zwei Männer aus North Carolina: Evoire Collier, 21, and Dorian Taylor, 24 . Sie gaben zu, Engelhardt in einer Bar getroffen zu haben, und sie mit einer «grünen Pille» unter Drogen gesetzt zu haben. Auch sollen die Männer ihre Kreditkarten gestohlen haben.