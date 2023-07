Christine Hug: Erste trans Frau der Schweizer Militärführung tot

Aus Christian wurde Christine

Hug zeigte sich ob der Akzeptanz stolz auf die Armee: «Das Militär mag als hyperkonservativ gelten, was auch teils stimmen mag. Doch ich bin froh, dass auch Transgender in der Armee Platz haben.» Hug engagierte sich für Frauen in der Armee und beteiligte sich am Frauenförderungsprogramm sowie als Rednerin zum Thema Diversity-Management in Unternehmen. Obwohl Christine Hug eine Vorreiterin der Transgender-Bewegung in der Schweizer Armee war, wollte sie nicht als LGBT-Ikone gesehen werden.