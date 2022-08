Ukraine-Krieg : Christoph Blocher nennt die Schweiz «eine Kriegspartei»

In einer in dieser Woche veröffentlichten Kolumne des Alt-Bundesrates, hat sich dieser über den Ukraine-Krieg und die Rolle der Schweiz geäussert.

Christoph Blocher sieht eine Mitschuld der Schweiz am Tod von jungen russischen Soldaten. (Archivbild)

Christoph Blocher hat diese Woche in seiner Kolumne die Schweiz unter anderem als «nicht neutral» bezeichnet.

SVP-Magnat und Alt-Bundesrat Christoph Blocher hat in verschiedenen Regionalzeitungen eine Kolumne, so etwa in der «Winterthurer Zeitung» (Printausgabe). Dort schrieb er diesen Donnerstag unter dem Titel «Halbe Wahrheit», dass die Schweiz im Ukraine-Krieg «die Neutralität gebrochen» habe. Sie sei eine «Kriegspartei» und helfe mit, dass «blutjunge russische Soldaten sterben müssen». Dies, weil die Bewaffnung der Ukraine durch den Westen, vor allem durch die USA, aber auch die EU mit Unterstützung der Schweiz erfolge.