Martullo-Blocher über Vaters Rente

«Christoph Blocher sagte nie, er verzichte auf die Rente»

SVP-Doyen Christoph Blocher löste mit seiner nachträglich geforderten Bundesratsrente von 2,7 Millionen Franken heftige Kritik aus. Seine Tochter, Magdalena Martullo-Blocher, stellt sich hinter ihn.

Mit dem Manöver sorgte SVP-Übervater Christoph Blocher in den letzten Tagen für Schlagzeilen: Zwölf Jahre nach seinem Abgang aus dem Bundesrat verlangt er vom Bund 2,7 Millionen Franken. Damit will er nachträglich seine Bundesratsrente einfordern, auf die er seit 2007 verzichtet hatte. Kritische Reaktionen folgten sofort.

Wenn ein Multimilliardär mitten in der Krise dieses Geld beziehe, das er ganz offensichtlich nicht benötige, hinterlasse dies einen schalen Nachgeschmack, sagte SP-Nationalrat Cédric Wermuth. Auf Social Media giftelten User: «Gebt dem alten Mann seine Rente, nicht dass er uns noch verhungert oder beim Sozialamt vorstellig werden muss.» In der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Illustrierten» äusserte sich seine Tochter, die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, zur Millionen-Bundesratsrente ihres Vaters.

Geld zum Fenster hinausgeworfen

Ihr Vater habe sie nicht vorher in seine Pläne eingeweiht, so Martullo-Blocher. «Nein, er involviert mich nicht in all seine Entscheide. Das mache ich umgekehrt auch nicht – wir haben schlichtweg keine Zeit dafür.»