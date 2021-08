Gegen neuen Deal mit der EU : Christoph Blocher will Kampf gegen Rahmenabkommen selbst anführen

SVP-Urgestein Christoph Blocher will selbst ins Geschehen eingreifen und verhindern, dass die Schweiz ein neues Rahmenabkommen mit der EU aushandelt. Dafür will er eine neue Arbeitsgruppe anführen.

Christoph Blocher ist eine Anbindung an die EU ein Dorn im Auge.

Wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur SDA vermeldet, will alt Bundesrat Christoph Blocher höchstpersönlich in den Kampf gegen ein neues Rahmenabkommen mit der EU eingreifen: Dazu will er die Auns und das Komitee EU-No fusionieren und die neue Arbeitsgruppe selbst anführen.