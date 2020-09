Nachfolger von Heinz Karrer : Christoph Mäder zum neuen Economiesuisse-Präsidenten gewählt

Christoph Mäder tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Heinz Karrer an, der das Präsidium von Economiesuisse nach sieben Jahren abgibt.

Der Vorstand von Economiesuisse hat Christoph Mäder zum neuen Präsidenten des Wirtschaftsdachverbandes gewählt. Von 2011 bis 2017 war er bereits Vizepräsident des Verbands, teilte Economiesuisse am Freitag mit.

Mäder tritt am 1. Oktober die Nachfolge von Heinz Karrer an, der das Präsidium Ende September nach sieben Jahren abgibt. Mäder ist Präsident des Industrieverbandes SGCI Chemie Pharma Schweiz und Verwaltungsratsmitglied in mehreren nationalen und internationalen Gesellschaften.