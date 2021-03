Aufatmen in Bern : Christoph Spycher auch nächste Saison YB-Sportchef

Christoph Spycher wird auch in der kommenden Saison Sportchef bei den Young Boys sein. Das teilt der Berner am Freitag mit.

«Ich kann zu 100 Prozent bestätigen, dass ich nächste Saison hier Sportchef sein werde» teilt Christoph Sypcher am Freitagnachmittag mit. «Zu Gerüchten nehme ich in der Regel keine Stellung. Ich kann aber sagen, dass ich bereits an der Planung für die nächste Saison arbeite.» Spychers Name war zuletzt in den deutschen Medien als Nachfolger von Fredi Bobic bei der Eintracht Frankfurt gehandelt worden, nachdem dieser seinen Abgang beim Bundesligisten publik gemacht hatte.