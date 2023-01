Unternehmen : Christoph Tonini wird neuer CEO der Swiss Marketplace Group

Christoph Tonini soll als designierter Verwaltungsratsdelegierter zur SMG Swiss Marketplace Group (SMG) stossen und die Gruppe per 1. Februar als neuer CEO leiten, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Er ersetzt Gilles Despas, der sich anderen Herausforderungen ausserhalb der SMG annehmen will.

SMG entstand Mitte November 2021 aus der Fusion von Scout24 Schweiz und TX Markets. Der Wechsel an der Spitze steht in Einklang mit den Plänen der SMG-Eigner TX Group AG, Ringier AG, Die Mobiliar und General Atlantic.

«Ich bin dankbar, dass ich mit so vielen talentierten Menschen in einem wunderbaren Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft arbeiten durfte», wird Gilles Despas in der Medienmitteilung zitiert. «Ich werde immer gerne an meine Zeit an der Spitze von Scout24, die darauffolgende Gründung von SMG sowie das aufregende erste Jahr zurückdenken.»