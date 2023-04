Christophe Galtier: PSG-Coach weist Rassismus-Vorwürfe zurück

Borussia Mönchengladbach hat in der Fussball-Bundesliga nach fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Erfolg gefeiert. Das Team von Trainer Daniel Farke gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0. Nathan Ngoumou hatte die Gastgeber in der neunten Minute in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit erhöhte dann Marcus Thuram (63.) zum 2:0-Endstand. Nati-Goalie Jonas Omlin zeigte eine Top-Partie. Immer wieder scheiterten die Norddeutschen am starken Schweizer. (nih/dpa)