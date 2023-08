Christopher Nkunku: Chelsea-Neuzugang fällt nach OP länger aus

Schwer verunfallter Goalie mit emotionaler Botschaft

Gut sechs Wochen nach seinem schweren Reitunfall hat sich der frühere spanische Nationaltorwart Sergio Rico mit emotionalen Worten an die Fans gewandt. «Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der mir in diesen schwierigen Tagen seine Liebe gezeigt und geschickt hat», hiess es am Sonntagabend in einer Instagram-Story.

Ob Rico es selbst geschrieben hat, blieb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen aber unklar. Der 29-Jährige wird weiter in einem Krankenhaus in Sevilla behandelt. «Ich arbeite weiter an meiner Genesung, die jeden Tag besser wird. Ich fühle mich sehr glücklich, noch einmal danke an alle und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können», hiess es auf Instagram weiter.