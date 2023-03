Super-CEO: Chronologie eines Mega-Comebacks – so lockte die UBS Sergio Ermotti zurück

1 / 7 Sergio Ermotti wird am 5. April 2023 zum neuen CEO der UBS gekürt. REUTERS Er sei bestens geeignet, die geplante Übernahme der Credit Suisse zu managen, teilte die UBS-Führung mit. AFP Ermotti selbst spricht von einer Herausforderung. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Die UBS holt Sergio Ermotti als CEO zurück.

Der Tessiner leitete die Schweizer Grossbank bereits von November 2011 bis Oktober 2020.

Schon am Tag nach der Ankündigung der CS-UBS-Fusion war er Favorit gehandelt worden.

Nach der geplanten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS kehrt deren ehemaliger Vorsitzende Sergio Ermotti, der die Grossbank bereits neun Jahre lang geleitet hatte, an die Konzernspitze zurück. An einer Pressekonferenz am Mittwoch gab die UBS-Führung bekannt, dass der Tessiner das Amt in einer Woche antreten werde. Den Weg zum Comeback schildert der «Tages-Anzeiger» in einer Chronologie.

Sonntag, 19. März

Die Einigung im Poker um die angeschlagene Credit Suisse wird an einer Pressekonferenz angekündigt – nach intensiven Verhandlungen werde die Schweizer Grossbank UBS die ins Straucheln geratene Konkurrentin für drei Milliarden Franken übernehmen.

Der «alte» CEO ist auch der neue: Der Niederländer Ralph Hamers wird zum Chef der fusionierten Banken UBS und CS bestimmt.

Montag, 20. März

CEO Ralph Hamers, der noch am Tag zuvor als Chef der neuen Superbank präsentiert wurde, treibt allerdings eine Altlast mit sich herum: In den Niederlanden muss er sich womöglich in naher Zukunft einem Verfahren wegen Verletzungen des Geldwäscherei-Gesetz während seiner Zeit bei der niederländischen ING Bank stellen.

Falls es tatsächlich zur Anklage kommen sollte, dürfte Hamers laut Experten als UBS-Chef nicht mehr zu halten sein. UBS-VR-Präsident Kelleher will nichts riskieren: Kommt es zu einem Verfahren gegen Hamers, wäre das für die Bank ein riesiges Problem.

Colm Kelleher ruft Sergio Ermotti an, die beiden verabreden sich zum Essen.

Dienstag, 21. März

Der Ire und der Schweizer treffen sich, Kolleher schlägt Ermotti eine Rückkehr zur Bank vor. Ermotti, noch Verwaltungsratspräsident des Rückversicherers Swiss Re, hat bereits Erfahrung bei der Zusammenführung grosser Finanzinstitutionen - etwas was Hamers nicht vorweisen kann. Der Tessiner hat 2012 die Restrukturierung des Investmentbanking- und Anleihengeschäfts der UBS erfolgreich gemeistert. Ausserdem hat er viele Kontakte in der Wirtschaft und Politik.

Sergio Ermotti findet die Idee eines Comebacks zur UBS interessant, er bittet laut «Tages-Anzeiger» aber um 48 Stunden Bedenkzeit. Kelleher informiert den UBS-Verwaltungsrat über die Gespräche mit Ermotti.

Donnerstag 23. März

Ermotti sagt zu. Er entscheidet, seinen Posten als Swiss-Re-Präsident aufzugeben. Um jedoch einen geordneten Übergang beim Rückversicherer zu ermöglichen, will er sich an der Generalversammlung am 12. April zur Wiederwahl stellen und nach einer kurzen Übergabeperiode zurückzutreten. Mit der UBS einigt er sich auf ein Basissalär von rund 2,5 Millionen Franken pro Jahr. Hinzu kommen Boni, wenn er die Vorgaben erfüllt.

Montag, 27. März

Der Verwaltungsrat der UBS sieht Sergio Ermotti als geeigneten Mann für den Zusammenschluss der beiden Banken. Er begründet die Personalentscheidung mit den «neuen Herausforderungen und Prioritäten», denen die Grossbank mit der Übernahme der Credit Suisse ausgesetzt sei.

Dienstag, 28. März

Die Finanzmarktaufsicht Finma gibt ihr Ok für Ermottis Position als Super-CEO.

Mittwoch, 29. März

Am Morgen teilt die UBS in einer Mitteilung mit, dass der ehemalige Vorsitzende Sergio Ermotti an die Spitze der Schweizer Bank UBS zurückkehre. Er werde Ralph Hamers ablösen. Der Niederländer werde während einer Übergangsphase bei der UBS bleiben, um einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

An der Börse kam der Schritt gut an. Die UBS-Aktien legten um mehr als zwei Prozent zu. Angesichts der bevorstehenden, komplexen Integration sei die Ernennung von Ermotti positiv, sagte der Branchenexperte Kian Abouhossein von der Bank JPMorgan.