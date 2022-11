So katapultierte sich Rapper Kanye West ins Aus

Einer von Kanyes unvergesslichsten Auftritten war bei der Verleihung der MTV Music Awards 2009. Nicht nur, dass er mit einer Hennessy-Flasche in der Hand über den roten Teppich lief, er sprang während der Dankesrede von Taylor Swift auf die Bühne, entriss ihr das Mikrofon und sagte: «Yo Taylor. Ich lasse dich ausreden, aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten!» Anschliessend wurde er aus dem Saal geworfen.

Nur ein Jahr nach seinem erfolgreichen Album «The College Dropout» schoss Kanye West erstmals öffentlich übers Ziel hinaus. Anlässlich seines Live-8-Auftritts behauptete er im Juli, dass Aids eine «von Menschen gemachte Krankheit» sei. Das besang er auch in seinem Song «Heard ’Em Say».

Skandal reiht sich an Skandal: Kanye West, einst gefeierter Rapper, verliert immer mehr Rückhalt.

2005 Anlässlich seines Live-8-Auftritts behauptete Kanye, dass Aids eine «von Menschen gemachte Krankheit» sei. Das besang er auch in seinem Song «Heard ’Em Say».

2009 Mit einer Whisky-Flasche lief er an den MTV Music Awards über den roten Teppich und sprang während Taylor Swifts Dankesrede auf die Bühne und schrie ins Mikrofon: «Yo Taylor. Ich lasse dich ausreden, aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten!» Anschliessend wurde er aus dem Saal geworfen.

2011 In seinem Song «Who Gon Stop Me» vergleicht er den Völkermord an den Jüdinnen und Juden mit der systematischen gesellschaftlichen Benachteiligung von schwarzen Frauen und Männern.

2013 Der Titel seines Songs «I Am A God» verdeutlicht seinen Grössenwahn einmal mehr. Zudem sagte er kurz vor der Veröffentlichung, er sehe sich als Gottgesandter, als spiritueller und auch politischer Anführer.

2016 Nachdem der US-Amerikaner während seines Konzertes in Sacramento einen irren Dialog gehalten hatte, liess er das Mikrofon fallen und sagte seine komplette Tour ab. Kurz darauf wird bei Kanye eine bipolare Störung diagnostiziert. In der Netflix-Doku «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy» fragt er: «Seid ihr schon einmal in Handschellen ins Spital gebracht worden, weil euer Hirn zu gross ist für euren Schädel? Ich schon.»