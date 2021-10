Schon 23 Frauen getötet – Chronologie zeigt traurige Femizid-Serie in der Schweiz

Am Mittwoch wurde in Zürich-Altstetten die 30-jährige F. A. getötet. Der Ehemann gilt als dringend tatverdächtig – und war der Polizei bereits vor dem Mordfall bekannt: Laut der Zürcher Staatsanwaltschaft gibt es seit Juni ein hängiges Verfahren gegen den verhafteten 46-jährigen Türken wegen des Vorwurfs von Drohungen zum Nachteil seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau. Nur drei Tage später ereignete sich in Glarus erneut ein Femizid: In Netstal kam es in der Nacht von Samstag auf einem Parkplatz zu Schussabgaben in einem Auto, bei denen die 30-jährige N. K.* tödlich getroffen wurde. Der mutmassliche Täter ist ein 27-jähriger Mann. In welcher Beziehung er genau zur Frau stand, ist nicht bekannt.