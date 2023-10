Sie wissen, auf welche Schweizer Produkte die Berliner stehen

Christian und Matthias Kaiser führen in Berlin den Laden Chuchichäschtli, der über 1000 Schweizer Produkte verkauft. Sie verraten, welche am beliebtesten sind.

Matthias (links) und Christian Kaiser führen in Berlin den Spezialitätenladen Chuchichäschtli, der Schweizer Produkte wie Malbuner, Appenzeller Alpenbitter und Bündner Röteli verkauft. Privat

Chuchichäschtli in Berlin: Darum gehts Typische Schweizer Produkte wie Basler Läckerli und Rivella seien in Deutschland oft gar nicht erhältlich, sagt Christian Kaiser.

Er eröffnete deshalb den Schweizer Spezialitätenladen Chuchichäschtli.

Viele in Berlin seien bereit, für die hohe Qualität der Schweizer Produkte auch mal etwas mehr zu bezahlen, sagt Kaiser.

Früher war er als CEO von Citydisc verantwortlich für über 300 Mitarbeitende, nun bietet er mit seinem Geschäftspartner Schweizer Spezialitäten in Deutschland an: Christian Kaiser führt in Berlin den Laden Chuchichäschtli mit Onlineshop und verkauft unter anderem Basler Läckerli, Rivella und Zweifel-Chips.

Im Gespräch mit 20 Minuten verrät Christian Kaiser, auf welche Schweizer Waren die Berliner besonders abfahren.

Die beiden Gründer in ihrem «Tante-Emma-Laden für Schweizer Spezialitäten» in Berlin. Privat

Diese Schweizer Produkte gibts bei Chuchichäschtli

Chuchichäschtli bietet über 1000 Produkte an, etwa Ovomaltine, Hero-Rösti, Wernli-Guetzli, Ramseier Huus Tee, Werner’s Magenbrot und Schabziger. Auch Malbuner, Appenzeller Alpenbitter, Bündner Röteli und Zuger Kirsch sind im Angebot. Zudem gibts Klassiker wie Aromat, Toblerone, Le Parfait und Thomy-Mayonnaise.

Darum kaufen Berliner Produkte aus der Schweiz

Für Schweizerinnen und Schweizer sei es völlig normal, dass diese Marken verfügbar seien, sagt Kaiser. «In Deutschland sind aber viele nicht erhältlich, Cailler-Schoggi gilt zum Beispiel als Premium-Marke.» Auch Meringues, Cremeschnitten und Schinkengipfeli gebe es in Deutschland kaum. Zudem seien viele Menschen in Berlin bereit, für die hohe Qualität der Schweizer Produkte auch mal etwas mehr zu bezahlen.

Chuchichäschtli bietet über 1000 Produkte an, unter anderem Ramseier Huus Tee, Werner’s Magenbrot und Schabziger aus dem Glarnerland. Privat

Diese Produke sind am beliebtesten

Im Winter biete Chuchichäschtli rund 20 Fondue-Mischungen und 30 Raclette-Käsesorten an, die mittlerweile halb Berlin kenne, sagt Kaiser. Immer beliebt seien Röteli, Fendant und Chasselas, wie auch Biberli, Zweifel-Chips, Kambly-Bretzeli, Cailler- und Ragusa-Schoggi. Auch der Hartkäse Belper Knolle komme sehr gut an.

Kooperation mit Lebenshilfe Werkstatt in Lörrach Chuchichäschtli kooperiert mit der Lebenshilfe Werkstatt in Lörrach, wo das Geschäft auch sein Lager betreibt. Die Werkstatt begleitet Menschen mit Behinderung. Sie erhalten die Bestellung per Mail, verpacken die Ware und übergeben sie dem Versand, unterstützt durch eine Teamleiterin.

Das kosten Schweizer Produkte in Berlin

Die meisten Produkte bei Chuchichäschtli sind teurer als in der Schweiz: Ein Zehner-Pack Quöllfrisch kostet in Franken umgerechnet etwa 5,5 Prozent mehr als bei Galaxus, Gottlieber-Hüppen acht Prozent mehr als bei Coop, Aromat 39 Prozent mehr als bei Migros. Auch Kübler-Absinthe (32 Prozent mehr als bei Manor) und die Stalden-Caramel-Crème (35 Prozent mehr als bei Coop) sind nicht günstig. Zumindest ein Produkt kostet allerdings weniger: Wer 400 Gramm Ragusa kauft, bezahlt in der Migros rund 13,5 Prozent mehr als in Berlin.

Das sagt Chuchichäschtli zu den Preisen

«Wenn man die Preise netto berechnet, also ohne die Mehrwertsteuer, ist bei uns vieles günstiger als in der Schweiz», sagt Kaiser. Die Mehrwertsteuer und die Inflation seien in Deutschland viel höher, der Transport und die Verzollung kosten Geld, und der starke Franken verteuere alles zusätzlich. Viele Berliner und Heimweh-Schweizer schätzten das Angebot trotzdem, denn die Schweizer Produkte seien von sehr hoher Qualität und sonst oft nirgends erhältlich.

Im Winter gibts bei Chuchichäschtli rund 20 Fondue-Mischungen und 30 Raclette-Käsesorten, die mittlerweile halb Berlin kenne, sagt Kaiser. Privat

So sprechen die Berliner Chuchichäschtli aus

Er habe schon Dutzende Aussprachen von Chuchichäschtli gehört, sagt Kaiser. Beliebt sei «Schuschischäschtli» (analog zu «Schina» statt «China») – oft höre er aber auch einfach die Bezeichnung «der Schweizer in Berlin».