Chüebodenhorn: Felssturz verfehlt Wanderer nur knapp

Grund für die Felsstürze ist die Hitze

Im Hochgebirge kam es nicht nur am Chüebodenhorn zu solch gefährlichen Situationen. Das Phänomen breitet sich immer mehr aus. Am Sonntagmorgen gab es allein am Matterhorn schon zwei Felsstürze. Diese kamen glücklicherweise an eher ungefährlichen Stellen runter und es wurde niemand dadurch verletzt.