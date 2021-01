Endlich, nach zwölf Jahren sehnlichstem Warten durfte im vergangenen Januar endlich mal wieder ein Schweizer am Chuenisbärgli jubeln. Daniel Yule gewann am Sonntag den Slalom, das Zielgelände schien zu bersten. Yule hatte erst gerade vier Tage zuvor in Madonna di Campiglio triumphiert und führte nach dem 1. Lauf in Adelboden. Und der Walliser behielt die Nerven, siegte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Riesenslalom an Freitag und Sonntag

Nun stehen die Zeichen so gut wie wohl noch nie, dass sowohl im Riesen- wie auch im Slalom ein Schweizer aufs Adelboden-Podest fahren könnte. Bei den beiden Riesenslaloms ist aus Schweizer Sicht unter anderem auf Marco Odermatt, Justin Murisier, Loïc Meillard und Gino Caviezel zu achten. Odermatt gewann den Riesenslalom von Santa Caterina anfangs Dezember. Mit dem Allrounder ist jederzeit zu rechnen. Murisier fuhr in Alta Badia als Dritter erstmals in seiner Karriere aufs Podest. Er, der wegen diverser Verletzungen so lange hatte pausieren müssen und dadurch viele Chancen auf gute Resultate verpasst hatte. Dem 29-Jährigen wäre ein Coup speziell zu gönnen. Meillard fuhr in drei von vier Riesen in dieser Saison in die Top 5. Der 24-Jährige gewann bisher ein Weltcuprennen, den Parallelslalom von Chamonix im letzten Februar. Caviezel fuhr beim Saisonbeginn in Sölden als Dritter aufs Podest, der Bündner strebt seinen ersten Weltcupsieg an.