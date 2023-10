Chur: Drogenszene ist aggressiver denn je – ein Konsumraum soll helfen

Die offene Drogenszene in Chur ist bekannt. Darum hat die Stadt entsprechende Massnahmen nun beschleunigt. Darunter die Inbetriebnahme eines überwachten Konsumraums. Eine Anwohnerin erzählt, was sie davon hält.

1 / 1 Die offene Drogenszene in Chur ist vielen ein Begriff. Nun soll dem mittels Inbetriebnahme eines überwachten Konsumraums an der Sägenstrasse 75 (im Bild) entgegengewirkt werden. Stadt Chur

Darum gehts Weil die Aggressivität und Beschaffungskriminalität in Chur zugenommen hat, hat der Stadtrat die Umsetzung der Sucht- und Drogenpolitik beschleunigt.

Vor allem um der offenen Drogenszene entgegenzuwirken, möchte die Stadt Chur bis im Sommer 2024 einen überwachten Konsumraum in Betrieb nehmen.

Eine Anwohnerin erzählt, was sie davon hält.

Die Stadt hat weitere Strategien geplant. Darunter die Verbesserung des Wohnungsangebots.

«Die aktuelle Drogensituation in Chur ist für die suchterkrankten Menschen desolat und für die

Bevölkerung eine grosse Belastung», schreibt die Stadt Chur in einer Medienmitteilung. Auch 20 Minuten hat bereits über die offene Drogenszene in Chur berichtet.

Entsprechend hat der Churer Stadtrat nun die Umsetzung der Strategie Sucht- und Drogenpolitik beschleunigt. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem überwachten Konsumraum, der im Sommer 2024 an der Sägenstrasse 75 realisiert werden soll.

Überwachter Konsumraum als Massnahme gegen offene Drogenszene

Vor allem seit 2018 habe sich die Churer Drogenszene gewandelt. Waren es früher noch vor allem beruhigende Substanzen, die konsumiert wurden, sind es heute insbesondere aufputschende. «Das hat dazu geführt, dass die Drogenszene wahnsinnig aggressiv, rastlos und sichtbarer geworden ist», sagt der Churer Stadtpräsident Patrik Degiacomi auf Anfrage von 20 Minuten.

In Chur ist das Problem präsenter als in Städten wie Solothurn, Olten, Bern oder Luzern. Der Stadtpräsident kennt den Grund: «Die Städte, die in den 80er- und 90er-Jahren ihre Angebote sehr stark ausgebaut haben, haben jetzt auch mit den neuen Substanzen und Konsumformen keine grösseren Probleme.» Als Beispiel nennt Degiacomi die Szene in Zürich, wo ein Konsumzentrum geschlossen wurde und sich prompt wieder eine offene Drogenszene gebildet hat. Dieser offenen Szene möchte die Stadt Chur nun mit dem überwachten Konsumraum entgegenwirken.

Zulassungsbedingungen für den Konsumraum

Der Zutritt für den Konsumraum wird aber längst nicht allen gewährt. Die antragstellende Person müsse ihren Wohnsitz im Kanton Graubünden haben, volljährig sein und sich in einer akuten Suchtsituation befinden. Auch nach der Zulassung müssen sich die Süchtigen an strenge Auflagen halten. «Eine wichtige Regel ist, dass vor dem Konsumraum und in der Umgebung kein Aufenthalt stattfinden darf. Wenn das missachtet wird, können entsprechende Personen für bestimmte Zeit oder langfristig vom Konsumraum verwiesen werden», sagt Degiacomi.

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden bereits informiert. Mit ihnen möchte die Stadt Chur einen regelmässigen Austausch pflegen und bietet direkte Meldemöglichkeiten über eine Hotline. Eine der Anwohnerinnen ist Brigitta Bollmann (76). «Das geplante Konsumzentrum ist direkt vor meinem Fenster.» 20 Minuten hat sie erzählt, was sie davon hält.

Das sagt eine Anwohnerin zum Konsumraum

Bollmann ist die offene Drogenszene bekannt, hat aber noch nie eine Spritze gefunden. Das scheint auch nicht ungewöhnlich, denn gemäss dem Stadtpräsidenten werden die meisten Spritzen auf öffentlichen Toiletten entsorgt. Die Anwohnerin selbst kennt Menschen, die durch den Drogenkonsum ihr Leben verloren haben und findet die neue Strategie entsprechend gut.

«Hätte es das früher für einen ehemaligen Schulkameraden meiner Tochter gegeben, dann wäre er heute vielleicht noch unter uns.» Bedenken hat sie keine und freut sich, dass die Stadt nun «endlich» etwas dagegen tut.

