Zugangsbeschränkung angedroht

Chur ergreift Massnahmen gegen überfülltes Ausgangsviertel

Im Welschdörfli in Chur wurden am vergangenen Wochenende die Abstandsregeln nicht eingehalten. Nun reagiert die Stadt mit mehreren Massnahmen.

Das Welschdörfli in Chur war am Wochenende ein beliebtes Ausgangsziel.

Im Churer Ausgangsviertel Welschdörfli trafen sich am Wochenende viele Menschen. Dabei wurden die Abstandsregeln offensichtlich nicht eingehalten, wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung schreibt. Um einem Anstieg der Corona-Infektionen entgegenzutreten, will Chur mit einem Massnahmenpaket reagieren.