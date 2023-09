Erst sackte die Leistung ab, dann fing der Wagen Feuer

Ein 40-jähriger Lenker eines Personenwagens war kurz nach 11.15 Uhr zusammen mit seiner elfjährigen Tochter von Zürich her unterwegs in Richtung Chur. Als er während der Fahrt bemerkte, wie die Leistung des Fahrzeugs immer stärker abfiel, hielt er auf Höhe der Trimmiser Wildüberführung auf dem Pannenstreifen an. Gleichzeitig bemerkte er eine Rauchentwicklung im Motorraum.