Chur: Fachhochschule Graubünde bietet Studium für Geflüchtete

Neu bietet die Fachhochschule Graubünden (FH) in Chur GR ein neues Brückenangebot an. Das Angebot soll Geflüchteten den Zugang zu einem Hochschulstudium erleichtern, wie die FH am Donnerstag mitteilte. «Das Angebot bereitet die Teilnehmenden auf ein Bachelorstudium an der FH Graubünden vor und integriert idealerweise ein Praktikum in einem Unternehmen in der Region», heisst es in der Mitteilung.