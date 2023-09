Chur: Unbekannte demolieren sechs Briefkästen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Chur GR vor einem Haus sämtliche Briefkästen demoliert. «Ich dachte, ich sehe nicht recht», sagt Anwohnerin Nadine G. (33), die am betroffenen Ort wohnt. Die Churerin sagt zu 20 Minuten, dass sie gegen drei Uhr morgens aufgewacht sei, da sie draussen Lärm hörte. «Es klang so, als würden Glasflaschen kaputt gemacht werden. Danach hörte ich einige Leute lachen», so die Bündnerin.