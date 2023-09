Chur: Kätzchen droht in Fluss zu fallen

Erfreuliche Nachricht aus Chur: Am Dienstagmorgen konnte dank der Mithilfe der Feuerwehr Chur ein Kätzchen gerettet werden, welches in die Plessur zu stürzen drohte.

Zuvor wurde die Stadtpolizei Chur alarmiert, weil sich das Kätzchen in einem Baum über der Plessur verstiegen hat. Kurz vor halb acht am Dienstagmorgen ging die Meldung durch einen Passanten ein, dass sich eine Katze auf einem Baum am Plessurufer befinde. Die Katze könne nicht mehr zurück und drohe in die Plessur zu fallen.