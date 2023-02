CIA soll Nord-Stream-Pipeline sabotiert haben

Laut dem US-Journalisten Seymour Hersh war die CIA in Zusammenarbeit mit Norwegen verantwortlich für die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines.

Andere Journalisten und Experten melden Kritik an Hershs Behauptungen an.

Nato-Übung soll als Deckmantel gedient haben

Einzelne anonyme Quelle wirft Fragen auf

Andere Journalisten, so etwa Eliot Higgins, der das Investigativportal Bellingcat ins Leben gerufen hat, glauben den Schilderungen von Seymour ebenfalls nicht. So kritisiert er vor allem, dass der Journalist sich lediglich auf eine Quelle beruft. Auch der Open-Source-Intelligence-Journalist H.I. Sutton zweifelt die Schilderungen von Hersh an. Seymour Hersh gewann 1970 den Pulitzer-Preis für seine Berichte zum Massaker von My Lai in Vietnam. Die US-Armee vertuschte damals einen brutalen Vorfall, bei dem über 500 Zivilisten durch US-Soldaten getötet wurden.