Schwindel, Angst, Gedächtnisverlust - Er jagte Bin Laden, jetzt untersucht er eine mysteriöse Krankheit in der CIA

Die US-Botschaft in Havanna, Kuba. (Archivbild)

Seit 2016 klagen US-Diplomaten und CIA-Agenten, die in Kuba, China und Wien stationiert waren, über verschiedene Symptome, die sich reihen.

US-Regierungsmitarbeiter, oftmals im Ausland stationiert, klagen immer wieder über seltsame und sich wiederholende Symptome. Was von den US-Behörden seit 2016 «Havanna-Syndrom» genannt wird, hat nun dazu geführt, dass ein hochrangiger CIA-Offizier, der eine führende Rolle bei der Jagd auf Osama bin Laden spielte, eine Task Force leiten wird, um die Ursache der mysteriösen Krankheit zu untersuchen, wie die «Washington Post» am Mittwoch berichtete.

Die CIA soll bisher zu keinem Schluss gekommen sein, was Dutzende von CIA-Agenten sowie US-Diplomaten seit mehr als vier Jahren plagt und bereits zu einer Reihe von staatlichen und wissenschaftlichen Untersuchungen geführt hat. Erst letzte Woche bestätigte das Aussenministerium, dass von amerikanischem Personal in Wien gleiche Beschwerden über ähnliche Symptome eingegangen seien.

Was ist das Havanna-Syndrom?

Das Havanna-Syndrom wird vom «Wall Street Journal» als eine Reihe von unerklärlichen medizinischen Symptomen beschrieben, die erstmals Ende 2016 bei Mitarbeitern des US-Aussenministeriums auftraten, die in Kuba stationiert waren. Seit den ersten Fällen haben Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter, die auf der ganzen Welt stationiert sind, ähnliche Symptome erfahren. Die Betroffenen berichten über eine Reihe von Beschwerden wie Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Angstzustände, kognitive Schwierigkeiten und Gedächtnisverlust in unterschiedlicher Ausprägung. In einigen Fällen haben Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter den aktiven Dienst aufgrund von Komplikationen durch die Erkrankung verlassen.