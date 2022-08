Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini sollen sich getrennt haben

Gio rettete Michelles gebrochenes Herz

Erst Anfang des Jahres im Februar haben Michelle Hunziker und ihr Mann Tomaso Trussardi (38) das Ende ihrer Beziehung – knapp acht Jahre waren sie verheiratet – in einer Mitteilung öffentlich bestätigt. In der Sendung «Verissimo» auf Canale 5 äusserte sich Michelle wenige Tage nach der Bekanntgabe erstmals zur Trennung von ihrem Ex. In der Beziehung mit dem Mode-Erben habe sie «zehn wunderschöne Jahre mit zwei wundervollen Töchtern» erlebt.