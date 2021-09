Cider ist mehr als nur die süsse Alternative zum Bier und Wein

In weiten Teilen Europas gehören Cider seit jeher fest zur Trinkkultur – nun werden sie auch in der Schweiz immer beliebter.

Während Cider von Spanien über die Normandie bis England und Irland e ine lange Tradition haben , zählte er in der Schweiz bisher eher zu den Nischenprodukt en. Schliesslich war die Auswahl klein und von wenigen ausländischen Grossproduzenten wie Sommersby oder Strongbow geprägt . Getrunken wurde es v orzugsweise von Leuten , denen Bier zu herb und wenig süss und Wein zu schwer war.

Dies es Bild ändert sich nun allmählich: Nebst grössere n, inländischen Produzenten wie der M osterei M öhl widmen sich nun auch immer mehr kleinere Akteure – vor allem aus dem Craft-Bereich – dem goldgelbe n Getränk mit einem Alkoholgehalt von meist rund 5 bis 7 Prozent . Auch der Schweizer Obstverband will diese Marktnische fördern und hat 2018 erstmals eine Prämierung von Schweizer Fruchtsäften und Cider ins Leben gerufen, um den Konsumierenden « traditionelle Getränke auf Basis von Schweizer Früchten in Erinnerung zu rufen » .

Was ist Cider überhaupt? In der Schweizer Getränkeverordnung wird der Begriff Cider bisher nicht definiert und oft als Synonym für Obstschaumwein gebraucht . Cider entsteht, indem man den gepressten Saft der Äpfel im geschlossenen Tank und / oder in der Flasche vergären lässt. Dabei wandelt Hefe den natürlichen Fruchtzucker in Alkohol u nd Kohlensäure u m. Cider besitzt einen eher süsse re n Geschmack und wird häufig wie Bier in kleineren Flaschen und Dosen angeboten.

Cider sind zugänglicher als Wein

Weil beides im Grunde vergorener Apfelsaft ist, wird Cider hierzulande oft dem sauren Most gleichgestellt – und dessen Geschichte reicht auch in der Schweiz bis ins frühe Mittelalter zurück. Denn Äpfel als Rohstoff waren hier leicht er verfügbar als Getreide wie Gerste oder Weizen, weshalb in der Schweiz lange mehr Most als Bier hergestellt wurde. Dass Cider doch etwas fruchtiger und süsser als saurer Most schmeckt und mehr perlt, liegt daran, dass der Gärungsprozess beim Abfüllen im Vergleich zum sauren Most noch nicht ganz abgeschlossen ist.

« Leider ist viel Wissen und auch die Tradition des sauren Mostes und damit auch des Ciders vergessen gegangen » , meint Florian Herzog, der im Luzerner Seetal Cider aus hofeigenen Früchten produziert. Durch den Einfluss des englischen Ciders und des französischen Cid er s komme nun wieder frischer Wind in das Handwerk: « Momentan ist der Trend noch nicht so sehr verbreitet. Aber ich stelle einen Aufschwung fest, mit spannenden neuen Produzenten u nd Produzentinnen u nd Konsumenten und Konsumentinnen , die Cider schätzen » , so Herzog.

Florian Herzog produziert unter dem Namen Herzögler aus verschiedenen Apfel-, Birnen- und Quittensorten Cider. Herzögler

Neben dem neuen , modernen Etikett kann dieser Aufwärtstrend des Ciders auch durch seine Unkompliziertheit erklärt werden: Das Getränk ist zugänglicher als Wein und kann oftmals wie Bier direkt aus der Flasche genossen werden, was eine neue Zielgruppe ansprechen kann.

Obstbäume sind robuster als Reben

Längst h a ben a uch Schweizer Winzer innen und Winzer , die sich bereits mit ihrem Wein etabliert haben, ihr Portfolio mit Cider ergänzt. Wie etwa Tom Litwan aus dem Aargau oder Markus Ruch aus dem schaffhausischen Klettgau , der 2019 gemeinsam mit Beni Oswald die Mosterei Oswald+Ruch gegründet hat und seither auf handwerkliche Art und Weise Ciders aus verschiedenen Apfel-, Birnen- und Quittensorten herstellt.

Denn Weinbau ist aufgrund der Klimaerwärmung mit d en d amit einhergehenden Wetterextremen risikoreich geworden – und im Gegensatz zu den Reben scheinen Obstbäume robuster und besser an unser Klima angepasst zu sein, vor allem die alte n Sorte n. Diese werden oft für Cider verarbeitet, weil sie nicht nur zum Essen optimiert gezüchtet wurden, sondern im Geschmack noch herber, saurer und aromatischer sind.

Für Cider werden in der Schweiz oft alte Apfelsorten verwendet, wie die Waldhöfler, Bohnapfel, Sternapi, Gravensteiner oder Birnöpfel. Unsplash / Timothy Meinberg

Mit diesen startete auch Herzog seine Produktion der Herzögler: « Mein Vater hat eine grosse Leidenschaft für alte Apfelsorten und pflanzte hunderte Bäume. Ich fragte mich schon lange, was man mit dem Poten z ial machen könnte » . So sei er dann mit Freunden am See auf die Idee gekommen sein, selber einen Cider herzustellen. Auch er produziert das Obst möglichst naturnah und setzt weder Insektizide noch andere Pflanzenschutzmittel ein.

Die Schweiz ist ein Apfel-Land. Unsplash / Joanna Nix Walkup

Dabei ist die Auswahl der Apfelsorte n von grosser Bedeutung in Bezug auf den Geschmack des Endresultates. Wichtig sei gemäss Herzog vor a llem , dass ausschliesslich reife, aromatische Äpfel verarbeitet werden und die Balance zwischen süss und sauer gefunden wird . Aufgrund der riesigen Apfelsorten-Auswahl der Schweiz – die Anzahl beläuft sich auf über 1500 verschiedene Sorten – sollte die perfekte Mischung für alle Cider-Produzentinnen und Produzenten auffindbar sein.

