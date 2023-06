Italien: Lehrerin schwänzte 20 Jahre lang ihren Unterricht

Cinzia Paolina De Lio war insgesamt 24 Jahre lang als Lehrerin für Geschichte und Philosophie an einer weiterführenden Schule in der Nähe der italienischen Stadt Venedig angestellt. Doch nur vier Jahre davon war sie wirklich im Unterricht anwesend, wie «Daily Mail» berichtet. Während insgesamt zehn Jahren fehlte sie vollständig, in den übrigen 14 Jahren fehlte die 56-Jährige immer wieder wegen Krankheit, Ferien, aufgrund einer «Teilnahme an Konferenzen» oder aus familiären oder persönlichen Gründen.