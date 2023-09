Circleg: Junge Zürcher Firma gewinnt Award mit Beinprothesen

65 Millionen Menschen auf der Welt mussten Beinamputationen über sich ergehen lassen. Viele davon leben in Entwicklungsländern, und 55 Millionen nutzen keine Prothesen, weil sie zu teuer sind. Die Zürcher Firma Circleg will dieses Problem lösen und hat nun für ihr Engagement einen Unternehmerpreis gewonnen.

Circleg hat Beinprothesen entwickelt, die besonders kostengünstig sein sollen. Das Start-up produziert diese in den Ländern des Südens und setzt dafür auf rezyklierte Kunststoffabfälle. Circleg schone so die Umwelt, schaffe Arbeitsplätze und integriere gleichzeitig beeinträchtigte Menschen in die Gesellschaft, so das Urteil.