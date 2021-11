Urteil aus St. Gallen bestätigt : Circus Knie erhält im Streit mit Viagogo auch vor Bundesgericht Recht

Im Mai hatte ein Gericht entschieden, dass die Ticketplattform Viagogo Vorstellungen des Circus Knie nicht als ausverkauft bezeichnen darf, solange es auf Ticketcorner noch Billette gibt. Viagogo zog das Urteil weiter – und blitzte nun in Lausanne ab.

Viagogo zog das Urteil ans Bundesgericht weiter – und blitzte ab: Das Gericht bestätigte, dass die Praxis von Viagogo laut einer Mitteilung des Circus «täuschend und irreführend» sei, und wies die entsprechende Beschwerde ab. «Circus Knie ist erfreut über das klare Urteil des Bundesgerichts. Nach jahrelangem Rechtsstreit liegt nun in der Schweiz erstmals ein höchstrichterliches Urteil vor, mit dem Viagogo in die Schranken gewiesen wird», heisst es in der Mitteilung weiter.