Umstrittene Ticketplattform : Circus Knie erringt Sieg gegen Viagogo

Der Ticketplattform ist es künftig untersagt, falsche Bezeichnungen für Preiskategorien sowie Sektoren zu verwenden. Auch muss der Preis einer Karte von Anfang an transparent sein.

Zirkus Knie auf dem Sechseläutenplatz in Zürich.

Das Handelsgericht St. Gallen hat einen Entscheid bezüglich «Markenrecht und unlauterer Wettbewerb» gegen Viagogo gefällt und am 30. April 2021 an die Parteien versandt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch: Das Gericht untersagt Viagogo unter Strafandrohung, Veranstaltungen des Circus Knie als ausverkauft zu bezeichnen, solange bei der offiziellen Verkaufsstelle Ticketcorner noch Eintrittskarten erhältlich sind. Zudem verbot das Gericht Viagogo, falsche Bezeichnungen für Preiskategorien bzw. Sektoren (z.B. Block: Circle Seating, Block: Upper Circle Seating, Block Seating) zu verwenden und/oder falsche Sitzpläne abzubilden. Das Gericht bestätigte, dass ein derartiges Verhalten irreführend und unzulässig ist.