Die Trauer über den Verlust von Diego Maradona ist in der Fussballwelt gross. Auch bei Ciriaco Sforza, der 2017 gegen die Legende spielte.

Betroffenheit auch in der Schweiz : Ciriaco Sforza erinnert sich an seine Begegnung mit Maradona

Das sagen die Trainer Ciriaco Sforza und Giorgio Contini zum Tod von Diego Maradona. (Video: Eva Tedesco)

Darum gehts Diego Armando Maradona ist tot.

Die ganze Fussballwelt trauert um die Legende. Auch in der Schweiz ist die Betroffenheit gross.

Ciriaco Sforza erinnert sich an seine letzte Begegnung mit Maradona.

Die traurige Nachricht über den Tod von Diego Armando Maradona erreichte die Spieler des FC Basel und von Lausanne-Sport kurz vor Anpfiff zum Nachtragsspiel in der Meisterschaft am Mittwochabend. Die Betroffenheit bei den Spielern und den Trainern Ciriaco Sforza und Giorgio Contini war gross.

«Ich hatte das Glück, einmal zusammen mit Maradona bei einem Plauschturnier spielen zu dürfen», sagt Ciriaco Sforza. Das war im Juli 2017 beim Fifa Legenden-Turnier in Brig. Damals lernte der FCB-Trainer im Team des Gegners jenen Maradona kennen, der schon in den bekannten Problemen gesteckt habe. In Erinnerung sei allen aber der geniale Maradona geblieben. Der Ausnahmekönner, der mit Napoli Titel holte und die Fussballfans zum Schwärmen brachte.

«Wenn man ihn spielen sah, egal, ob mit einem Fussball, einem Tennisball oder auch nur mit einer Orange, sah man ihm die Freude am Fussball an und dass er den Fussball im Blut hatte.» Dass Maradona schon im Alter von 60 Jahren gehen musste, schmerze Sforza sehr. «Ich finde, er war eine Person, vor der man nur den Hut ziehen kann.»

Ciriaco Sforza im Duell gegen Diego Maradona am Fifa-Legenden-Turnier im Juli 2017 am Sportplatz Geschina in Brig. Foto: Keystone

Auch Giorgio Contini erinnert sich an die Hand Gottes und seine unnachahmlichen Dribblings in der argentinischen Nationalmannschaft. «Er war ein Zeitgenosse im Fussball, der sehr viel geprägt hat. Man hatte immer das Gefühl, man müsse ihn mit Pelé oder heute Ronaldo vergleichen, aber das ist nicht so. In seiner Zeit war er absolut der Beste.»

Beim Torjubel des Legenden-Teams (im Bild Maradona, Marco van Basten und Ciriaco Sforza) musste auch der ehemalige Schweizer Spitzenref Massimo Busacca dran glauben. Foto: Keystone

Maradona war ein Stück Kindheit

«Für mich war Maradona ein Stück Kindheit», sagt Fabian Frei. «Er hat diesem Sport sehr viel gegeben. Er hat in Südamerika und auch in Europa unzähligen Fans viel Freude bereitet und wohl auch kleine Buben zum Fussballspielen animiert. Ich habe zwar die grossen Namen und Legenden, die es vor ihm gegeben hat, nicht erlebt, aber Maradona war einmalig, und so einen wird es nie mehr geben. Sein Tod ist sehr traurig, regt aber auch zum Nachdenken an.»

Auch Pajtim Kasami, der nur wenige Meter neben Frei stand und Interviews gab, war die Betroffenheit anzusehen. Auf den Tod des ehemaligen argentinischen Weltmeisters angesprochen, suchte Kasami lange nach den richtigen Worten. Dann sagt der 28-jährige FCB-Spieler:«Für mich ist Maradona der beste Fussballer aller Zeiten. Es ist eine Legende gegangen. Rest in peace.» Ruhe in Frieden, Diego Maradona.