Frei über den neuen FCB-Coach «Ciriaco Sforza weiss, wie es geht»

Nach dem Halbfinalsieg spricht FCB-Spieler Fabian Frei über Querelen, den Cupfinal und den neuen Trainer.

Die Rücktritte von Sportchef Ruedi Zbinden und U21-Trainer Alex Frei , der Abgang von Marcel Koller nach dem Cupfinal am Sonntag nach zwei Jahren als FCB-Trainer und die Diskussionen um die seit April nicht gezahlte Stadionmiete – die Querelen im FCB schienen die Mannschaft nicht zu tangieren. Der FCB liess im Cup gegen Winterthur nichts anbrennen, wurde seiner Favoritenrolle vollumfänglich gerecht.

Man hätte meinen können: Je unruhiger das Umfeld, desto fokussierter tritt das Team auf. «Ausnahmen bestätigen die Regel», sagt Fabian Frei zu der These und nach einer kurzen Pause, «aber am Dienstag war das definitiv der Fall.» Der Torschütze zum sechsten Basler Treffer des Abends (6:1) stellte sich gewohnt geduldig dem Interview-Marathon nach einem Spiel.

Fabian Frei über den Rücktritt von Alex Frei

So musste eben Frei für den Club kommunizieren und sagte zur Kündigung von U21-Trainer und Clublegende Alex Frei: «Als Spieler, der mit Alex Frei noch zusammengespielt hat und auch mit Marco Streller seinerzeit, ist es natürlich schade für mich. Das sind Personen, zu denen ich aufschauen konnte, als wir noch gemeinsam auf dem Feld gestanden sind und heute noch aufschaue. Ich habe sie gerne im Umfeld dieses Vereins gesehen. Aber sie haben ihre Gründe gehabt und es war schlussendlich ihre Entscheidung. Diese hat man zu respektieren. Ich vertraue aber darauf, dass die Leute, die sie ersetzen werden, die Qualität auch vorweisen können, die die beiden hatten.»

Frei über Ciriaco Sforza

Auch Marcel Koller verlässt den Verein. Nach dem Cupfinal am Sonntag endet das Arbeitsverhältnis des Trainers beim FCB. Über die Nachfolge tappe die Mannschaft im Dunkeln, sagte Frei unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Doch «20Minuten» weiss, Ciriaco Sforza wird der neue Basler Coach .

Frei über den 23. Cupfinal für den FCB

Auch der FCB hat im Halbfinal einen guten Job gemacht und seine weisse Weste gegen Winterthur gewahrt. Rotblau verbuchte den fünften Sieg im fünften Aufeinandertreffen im Cup seit 2012 und steht zum 23. Mal in der Clubgeschichte in einem Cupfinal. Und die Vergangenheit besagt: Wenn der FCB Winterthur im Halbfinal besiegte, holten sich die Basler danach immer den Pokal. «Ist das so?», fragt Fabian Frei verdutzt nach, als er von 20 Minuten mit diesem Fakt konfrontiert wurde.

«Ich habe eingangs nicht gesagt, dass Ausnahmen die Regel bestätigen – hoffentlich nicht», sagte er lachend. Ich hoffe, dass das am Sonntag so weitergeht. Aber ich verlasse mich jetzt nicht darauf, dass diese Statistik der Grund ist, dass wir am Sonntag gewinnen werden.»