Citroën e-C3: Günstiges Mini-SUV mit Elektro-Power

Es braucht endlich erschwingliche Elektro-Modelle! Doch bis auf den frugalen Dacia Spring sind diese noch in weiter Ferne. Das will Citroën mit dem e-C3 ändern: Ab Frühjahr 2024 wollen die Franzosen den vollelektrischen Kleinwagen ab 23’300 Euro anbieten – Schweizer Preise sind noch nicht bekannt, werden sich aber im ähnlichen Bereich bewegen. Das ist eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Neues Markengesicht

Für den Start in die Stromerwelt hat Citroën den C3 komplett umgekrempelt. Aus dem klassischen Kleinwagen wird ein Mini-SUV mit kurzen Überhängen und drei Zentimeter höherer Bodenfreiheit als bisher. Die Linien zeigen Stilelemente der Studie Oli, etwa die bullige Front, die erstmals das neue Marken-Logo sowie eine neue LED-Lichtsignatur trägt. Auch am Armaturenbrett entdeckt man Details vom Oli: Das waagerecht angeordnete Layout zieht das Cockpit optisch in die Breite, in der Mitte sitzt ein optionales 10,25-Zoll-Display, das 3D-Navigation sowie Apple CarPlay und Android Auto beherrscht. Das Gefühl in einer Budget-Dose zu sitzen, umschifft Citroën geschickt mit abgepolsterten Flächen am Armaturenbrett oder auch Farbtupfern an den Türen.

Der 44-kWh-Akku kann am DC-Schnelllader mit maximal 100 kW geladen werden. Citroën Das Gefühl, in einer Budget-Dose zu sitzen, umschifft Citroën geschickt mit abgepolsterten Flächen am Armaturenbrett oder mit Farbtupfern an den Türen. Citroën Der E-SUV lässt sich in fünf Farben einkleiden, wobei der pastellfarbene Blauton «Monte Carlo» bereits auf dem Blech der Ur-Ente glänzte. Citroën

Obwohl der Neue deutlich stattlicher und erwachsener als sein Vorgänger wirkt, wächst er in der in der Länge lediglich um knapp zwei Zentimeter auf citytaugliche vier Meter. Dafür legt er in der Höhe deutlich um zehn Zentimeter auf 1,57 Meter zu, was im Innenraum drei Zentimeter mehr Luft über dem Scheitel der vorderen Passagiere bedeutet. Im Kofferraum ist Platz für 310 Liter Gepäck – zehn mehr als bisher. Auf der Visitenkarte des e-C3 stehen sonst noch 83 kW/113 PS, eine Reichweite von alltagstauglichen 320 Kilometern und eine Ladeleistung von maximal 100 kW. Später folgt eine Einstiegsversion mit rund 200 Kilometer Reichweite.

Charmant, kompakt, günstig: Vielleicht ist der Citroën e-C3 genau der Appetitanreger, der bislang fehlte, um der breiten Masse Elektromobilität schmackhaft zu machen. Warum das aktuell noch so wenige Autohersteller hinbekommen, bleibt ein Rätsel. Doch angesichts der sich abzeichnenden Konkurrenz aus China dürften auch die anderen westlichen Hersteller bald kleine, preisgünstige Stromer lancieren.