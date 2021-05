Lugano TI - «City Angel» (23) rettet einer 20-Jährigen beim Herzstillstand das Leben

Der «City Angel» Shelly Chaaban (Mitte) hat in Lugano einer 20-Jährigen das Leben gerettet.

Shelly Chaaban aus Lugano hat am Freitag eine 20-Jährige gerettet, die einen Herzstillstand erlitt. Chaaban war an diesem Tag kurz nach 22 Uhr als «City Angel» im Einsatz, in Begleitung ihrer Mitstreiter Antonio und Myriam. Die Lebensretterin führte eine Herzmassage durch und überbrückte die Zeit, bis der Krankenwagen und die Polizei vor Ort eintrafen. «Im Moment habe ich keine Informationen darüber, wie es dem Mädchen geht», sagt Chaaban. Sie wisse aber, dass ihr Herz wieder schlage.