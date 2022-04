ManCity – Liverpool - Wahnsinn-Startphase in Manchester – Jota gleicht aus nach Traum-Kombination

Jürgen Klopp hat vor dem womöglich entscheidenden Titel-Duell in England seinen Trainer-Kollegen Pep Guardiola in den höchsten Tönen gelobt. «Er ist der beste Trainer der Welt», sagte der Coach des FC Liverpool und meinte: «Wenn jemand an ihm zweifelt, habe ich keine Ahnung, weshalb.» Der Katalane bedankte sich für die Würdigung, entgegnete aber am Freitag: «Ich bin nicht der Beste. Ich würde gerne sagen, dass ich der Beste bin, aber ich bin es nicht.»