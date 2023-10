City Notfall in Bern muss 1,4 Millionen an die Krankenkassen zurückzahlen

Das Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern entschied nun, dass das unzulässig war.

Der City Notfall am Berner Bahnhof hat regulär bis 22 Uhr geöffnet.

Jahrelang berechnete der City Notfall in Bern eine Pauschale von den Krankenkassen für ihre «unüblichen» Öffnungszeiten.

Das Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern hat nun entschieden, dass der City Notfall am Berner Bahnhof insgesamt 1,4 Million Franken an 25 Krankenkassen zurückzahlen muss. Das berichtet die «Berner Zeitung».