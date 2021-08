Vorwurf der vierfachen Vergewaltigung : City-Star Benjamin Mendy muss in Untersuchungshaft

Benjamin Mendy vom Premier-League-Verein Manchester City muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor der Justiz verantworten. Er bleibt vorerst in Untersuchungshaft.

Der Verteidiger beim englischen Erstligisten Manchester City und französische Fussball-Nationalspieler Benjamin Mendy muss in Untersuchungshaft. Das entschied ein Haftrichter am Freitag in der englischen Stadt Chester.