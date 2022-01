Afrobeat-Star - CKay entthront Justin Bieber und lullt David Guetta ein

Die Anfänge: Von Fruity Loops zu Warner Music

Chukwuka Ekweani, so der bürgerliche Name CKays, wurde in der nigerianischen Stadt Kaduna geboren. Von seinem Vater, der als Chordirigent in der lokalen Kirchengemeinde arbeitete, lernte er das Klavierspielen, das Produzieren brachte er sich mit der Musiksoftware FL Studio (ehemals Fruity Loops) selber bei.