Uefa greift durch : CL- Final findet in Paris statt – Europacup-Spiele auf neutralem Boden

Die Uefa hat sich am Freitagmorgen zu einer Krisensitzung zusammengefunden und entschieden, dass der Champions-League-Final in Paris stattfindet.

1 / 4 Präsident Aleksander Ceferin und das Uefa-Exekutivkomitee haben entschieden, dass der CL-Final in Paris stattfinden soll. REUTERS Dass St. Petersburg das Endspiel entzogen wird, war bereits am Donnerstag durchgesickert. AFP Die Gazprom Arena wird nicht Gastgeberin des grossen Finals am 28. Mai sein. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Das Uefa-Exekutivkomitee tagt am Freitag in Nyon.

Als Erstes hat die Uefa entschieden, dass der CL-Final in Paris stattfinden soll.

Ausserdem werden Europacup-Spiele von ukrainischen und russischen Clubs auf neutralem Boden ausgetragen.

Das Uefa-Exekutivkomitee hat sich am Freitag aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine zu einer Krisensitzung in Nyon zusammengefunden. Der erste Entscheid, der bereits am Donnerstag durchgesickert war, bestätigte sich am Freitag: Die Uefa entzieht St. Petersburg den Champions-League-Final. Neuer Austragungsort am 28. Mai wird das Pariser Stade de France.

In einer Mitteilung bedankte sich die Uefa am Freitag beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron «für seine persönliche Unterstützung und sein Engagement, das prestigeträchtigste Spiel des europäischen Clubfussballs in einer Zeit einer beispiellosen Krise nach Frankreich zu verlegen».

Die Uefa hatte die Endspiele der Königsklasse wegen der Corona-Pandemie 2020 nach Lissabon und 2021 nach Porto verlegt. 2023 ist Istanbul als Finalort vorgesehen, 2024 London und 2025 München.

Spiele auf neutralem Boden

Zudem entschied das Uefa-Gremium, dass russische und ukrainische Clubs in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten müssen. Dies gelte auch für die Nationalmannschaften der beiden Länder in der Nations League ab diesem Sommer. Die im März anstehenden Playoffs in der Qualifikation für die WM in Katar dagegen sind Fifa-Wettbewerbe und im Zuständigkeitsbereich des Weltverbandes.

Skicross-Rennen abgesagt Der Ski-Weltverband Fis hat die für dieses Wochenende geplanten Skicross-Rennen im russischen Sunny Valley abgesagt. Die jeweils zwei Wettkämpfe der Frauen und Männer finden aufgrund des Kriegs in der Ukraine nicht statt, wie der Verband am Freitag mitteilte. Der Schweizer Skiverband Swiss-Ski hatte seine Athletinnen und Athleten bereits am Donnerstag zurück in die Schweiz beordert.

Eine Entscheidung bezüglich des umstrittenen Sponsor-Vertrags der Uefa mit dem russischen Energieriesen Gazprom traf das Exekutivkomitee nach Informationen des Sport-Informations-Dienstes (SID) nicht. Seit 2012 ist der russische Staatskonzern Hauptsponsor der Champions League, erst 2021 wurde der millionenschwere Vertrag erneuert, beinhaltet nun auch sämtliche Nationalmannschaftsbewerbe bis 2024. Es würde also auch die Europameisterschaft 2024 in Deutschland betreffen. Dass Gazprom dort werben darf, ist aktuell nur schwer vorstellbar.

