CL-Final: Manchester City gegen Inter Mailand

In Istanbul findet am Samstag der Champions-League-Final zwischen Manchester City und Inter Mailand statt. 2005 verkam das Endspiel an selber Stelle zum Drama.

Man City traf herrlich gegen Real im Halbfinal. SRF

Champions-League-Final: Darum gehts Der Final der Königsklasse findet am Samstag in Istanbul statt.

Sieger wird Manchester City zum ersten oder Inter Mailand zum vierten Mal.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Endspiel.

Es ist das Spiel aller Spiele in Europas Clubfussball: der Champions-League-Final. In Istanbul treffen Manchester City und Inter Mailand am Samstag (ab 21 Uhr live bei uns) aufeinander. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Fussballpartie des Jahres.

Wer ist Favorit?

Ganz klar Manchester City. Das Starensemble um die norwegische Naturgewalt Erling Haaland liegt bei fast allen Buchmachern und Experten vorn, Inter Mailand wird beim Final in Istanbul nur Aussenseiterchancen eingeräumt. Der englische Meister und FA-Cup-Gewinner kann mit dem erstmaligen Triumph in der Königsklasse das Titel-Triple in dieser Saison perfekt machen. Inter hat den wichtigsten europäischen Clubwettbewerb dagegen schon dreimal (1964, 1965, 2010) gewonnen.

Auf welche Spieler ist besonders zu achten?

Vor allem auf Haaland. Ihn hat Man City als fehlendes Puzzleteil für den Champions-League-Sieg im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund geholt. «Das müssen wir nicht verheimlichen», sagte der 22-Jährige. Für den türkischen Nationalspieler Hakan Calhanoglu, früher auch für Hamburg und Leverkusen am Ball, ist das Endspiel in Istanbul «ein Traum» und «magisch». Laut Uefa wäre der Inter-Spielmacher im Falle eines Sieges der erste türkische Champions-League-Gewinner.

Macht auch ein Schweizer auf sich aufmerksam?

Ja, und wie! Nati-Verteidiger Manuel Akanji ist aus der Formation von Trainer Pep Guardiola nicht mehr wegzudenken. Der Winterthurer wartet mit äusserst starken Leistungen für die Citizens auf. Sollte der 27-Jährige mit City die Königsklasse gewinnen, wäre er der erste Schweizer seit zehn Jahren, dem das Triple mit seinem Club gelang. 2013 gewann Xherdan Shaqiri mit Bayern München die Champions League, den Meistertitel und den DFB-Pokal.

2005 fand der Final bereits einmal in Istanbul statt – was geschah da?

Im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul kam es zu einem Drama: Zur Pause führte AC Milan 3:0 gegen Liverpool, der Sieg schien so gut wie eingetütet. Doch die Reds kamen zurück, nach 90 Minuten stand es 3:3. Das Penaltyschiessen musste entscheiden, dort wurde der polnische Keeper Jerzy Dudek zum Helden Liverpools, er verwirrte die italienischen Schützen mit seinen Hampelmann-Bewegungen auf der Goal-Linie.

Dudek wurde zum Helden. Twitter

Warum steht der Schiedsrichter im Fokus?

Szymon Marciniak gilt als einer der Besten seines Fachs, doch vor dem Final sorgte ein Auftritt des Polen abseits des Rasens für viel Aufsehen. In Medien wurde publik, dass Marciniak an einer Veranstaltung des Politikers Slawomir Mentzen von der rechtsnationalen und euroskeptischen Partei «Konfederacja» als Gastredner teilgenommen hat. Die Uefa entschied sich gegen eine Neubesetzung, weil sich der Schiedsrichter entschuldigt und versichert hatte, von der Verbindung zur rechtsextremen Bewegung nichts gewusst zu haben. Der Druck auf den Fifa-Schiedsrichter, der auch den WM-Final in Katar zwischen Argentinien und Frankreich geleitet hatte, dürfte dennoch grösser als sonst sein.

Weshalb ist es auch ein Duell Emirate gegen China?

Bei City gegen Inter ist es auch ein Duell Vereinigte Arabische Emirate gegen China – es geht um die Besitzer der beiden Clubs. Die Citizens sind seit 2008 in der Hand einer Herrscherfamilie aus Abu Dhabi, die City Football Group (CFG) existiert seit 2013. Bei Inter ist seit 2016 der chinesische Grosskonzern Suning Holdings Group in Charge.

