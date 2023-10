CL-Konferenz: Neunte Pleite in Serie für Fischers Union – Drama-Sieg für ManUnited

United-Goalie Onana hält Penalty in der 97. Minute. SRF

Union verliert zum neunten Mal in Serie

Die Horror-Serie von Union Berlin nimmt kein Ende. Das 0:1 gegen Napoli war wettbewerbsübergreifend die neunte (!) Niederlage in Folge. Dabei zeigte das Team von Urs Fischer im ausverkauften Olympiastadion lange eine starken Auftritt gegen Italiens Meister Napoli, verpasste es aber, sich dafür auch zu belohnen. Union bleibt mit null Punkten aus drei Spielen Tabellenletzter der Gruppe C. Die Luft für Urs Fischer wird dünner.

IMAGO/Contrast

Maguire und Onana retten ManUnited

Was für ein Drama im Old Trafford! Manchester United zitterte zu Hause zu einem 1:0-Sieg gegen Kopenhagen. Dabei hätten die Gäste aus Dänemark durchaus einen Punkt verdient gehabt. Alleine in den ersten 15 Minuten hatte Kopenhagen fünf Abschlüsse zu verzeichnen – einen davon an den Pfosten. Ex-Captain Harry Maguire sorgte mit seinem Kopfballtreffer für den vermeintlich ersten Vollerfolg der Red Devils in der laufenden Champions-League-Saison. Doch in der 97. Minute kam Kopenhagen durch Larsson tatsächlich zur grossen Ausgleichschance – Onana parierte den Penalty des Schweden aber.

Getty Images

Bellingham kann nicht aufhören

Die Jude-Bellingham-Festspiele gehen weiter! Auch beim 2:1 bei Braga reihte sich der so formstarke Engländer unter die Torschützen. Es war sein elfter Treffer im zwölften Einsatz für Real Madrid.

Getty Images

Sow verliert gegen Arsenal

Arsenal hat sich für die Niederlage gegen Lens rehabilitiert. Auswärts in Sevilla feierten die Gunners einen 2:1-Sieg. Martinelle schoss die Gäste Sekunde vor der Pause nach einem Konter in Führung, Jesus legte nach dem Seitenwechsel mit einem traumhaften Schlenzer nach. Gudelj konnte für Sevilla nur noch verkürzen. Djibril Sow wurde nach etwa einer Stunde ausgewechselt.