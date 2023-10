Champions League Konferenz live: Inter Mailand – Benfica Lissabon

Ein Duell, welches besonders viel Spektakel verspricht, ist jenes des italienischen Meisters aus Neapel und den Königlichen aus Madrid. Bei die SSC Neapel rückten die sportlichen Resultat zuletzt ein bisschen in den Hintergrund, nachdem sich der Verein selbst in einem TikTok-Video über Superstar Victor Oshimen lustig machte. Real Madrid hingegen tat sich in der ersten Runde der Champions League gegen Union Berlin lange schwer, ehe Jude Bellingham in allerletzter Sekunde zum 1:0 traf. Bis auf das Derby gegen Atlético Madrid (1:3) konnte Real in der laufenden Saison bisher alle Pflichtspiele gewinnen. So auch heute?