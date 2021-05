Internet-Hit : CL-Siegtorschütze Kai Havertz flucht live im TV – und entschuldigt sich

Der Deutsche Kai Havertz entschied den Champions-League-Final mit seinem Tor für Chelsea. Seine Antwort im TV-Interview fiel etwas extrem aus – das Netz liebt ihn dafür.

Die Worte von Kai Havertz waren ein bisschen zu viel für das zurückhaltende englische Fernsehen, aber der deutsche Nationalspieler hat Manieren. «Entschuldigung fürs Fluchen», schrieb der 21-Jährige in der Nacht nach dem Champions-League-Sieg mit dem FC Chelsea und setzte ein in etwa als nervöses Lächeln verstandenes Smiley dahinter. Sein Sieger-Interview bei BT Sports kurz nach dem Endspiel, in dem er das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Manchester City erzielt hatte, hatte zuvor in den sozialen Medien für viel Freude gesorgt.