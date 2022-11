Berlin : Clan-Mitglied Abou-Chaker in Blitzaktion abgeschoben

Geheimer Polizeieinsatz im Berliner Stadtteil Charlottenburg: Ein Mann wird in einem Café überwältigt, mitgenommen und in einen Flieger in den Libanon gesetzt. Es handelt sich um die Clan-Grösse Abdallah Abou-Chaker.

1 / 3 Musste Deutschland verlassen: Abdallah Abou-Chaker erscheint vor einem Gericht. (Archivbild) imago images/Olaf Wagner Abou-Chaker musste zehn Jahre wegen Drogenhandels, Zuhälterei und Erpressung absitzen. IMAGO/Olaf Wagner Nun wurde der 40-Jährige in den Libanon abgeschoben. imago images/Olaf Wagner

Darum gehts Abdallah Abou-Chaker ist in der Berliner Clan-Szene eine bekannte Grösse.

Nun wurde der 40-Jährige in einer Blitzaktion in den Libanon ausgeflogen.

Dort soll er von den Behörden freigelassen worden sein.

Ein bekannter Namen aus dem Berliner Clan-Milieu ist am Donnerstagabend in den Libanon abgeschoben worden, wie der «Stern» und die «Bild»-Zeitung berichten. Abdallah Abou-Chaker, ein mehrfach vorbestraftes Mitglied einer Berliner Grossfamilie, wurde in Charlottenburg festgenommen und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ausgeflogen.

Dem ging eine geheime Polizeiaktion voraus: Um Mitternacht in der Nacht auf Freitag fuhren mehrere Zivilfahrzeuge vor einem Café in Berlin-Charlottenburg vor, schwer bewaffnete Polizisten stiegen aus, überwältigen einen Mann und fuhren mit ihm davon, wie die «Bild» schreibt. Kurz darauf sass der Gefasste – Abdallah Abou-Chaker – im Flieger in den Libanon.

Nach Ankunft am Flughafen Beirut wurde der 40-Jährige nach einer Überprüfung durch die Behörden freigelassen.

Zwei Brüdern droht ebenfalls Abschiebung

Abou-Chaker sass in Deutschland insgesamt zehn Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen Drogenhandels, Zuhälterei und Erpressung. Laut «Stern» war er Anfang des Jahres unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Untersuchungshaft, kam aber bald wieder frei.

Auf Instagram zeigte sich Abou-Chaker gerne mit teuren Autos, Uhren und Schmuck. Obwohl die Strafverfolger laut dem Magazin sicher waren, dass er aus dem Libanon stammt, galt seine Staatsangehörigkeit lange Zeit als «ungeklärt». Zudem verweigerte der Libanon die Aufnahme. Zwei Brüder des Mannes könnten nun ebenfalls abgeschoben werden.