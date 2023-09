Clean-Up-Day Schweiz: Zehntausende greifen zum Abfallsack

Littering sorgt in der Schweiz immer wieder für Kopfschütteln . Zehntausende werden am heute und morgen stattfindenden elften IGSU Clean-up-Day Littering bekämpfen – indem sie den herumliegenden Müll einsammeln. Das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering (IGSU) rechnet damit, dass mehrere Tonnen Littering korrekt entsorgt werden können und ein nachhaltiger Beitrag für eine saubere Umwelt geleistet werden kann.

Ob in Stadtparks, auf Wanderwegen oder an Seen und Flüssen, noch immer wird Abfall allzu oft in der Natur entsorgt. Da viele sich darüber ärgern und das nicht mehr so hinnehmen wollen, verwandeln sie ihren Ärger in positive Energie und greifen zum Abfallsack. Dabei helfen Kinder, Lehrpersonen, Angestellte, CEOs und auch Politikerinnen, Politiker sowie Prominente mit und befreien Wald, Wiesen und Wege von Littering.